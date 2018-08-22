ГАЗ представил внедорожные автомобили «Соболь»

Горьковский автозавод представил прототипы внедорожных автомобилей «Соболь», предназначенные для экстремальных путешествий и активного отдыха, работы в сельском хозяйстве, в нефтяной и газовой отрасли, в лесных и охотничьих хозяйствах. Автомобили созданы на платформе «Соболь 4х4» с установленным на нее кабинным модулем «ГАЗели Next» и оригинальными деталями оперения (капот, передний бампер, светотехника).

Как сообщает пресс-служба ГАЗа, кабина опытного «Соболя» укомплектована удобными водительским и пассажирским сиденьями с анатомической поддержкой, пятью уровнями регулировки и поясничным подпором. Автомобиль получил тросовый привод (джойстик) переключения коробки передач и электронное управление раздаточной коробкой. Внедорожная подготовка автомобилей включает подключаемый полный привод, понижающую передачу, блокировки дифференциалов переднего и заднего мостов. Вместо крестовин переднего моста установлены шарниры равных угловых скоростей. Пикап дополнительно укомплектован лебедкой, скрытой под номерным знаком на переднем бампере.

Опытные образцы «Соболя 4х4» представлены в двух вариантах: микроавтобус и пикап. Салон микроавтобуса вмещает 6 пассажиров и имеет достаточно места для размещения багажа. В двухрядной кабине пикапа также может разместиться 6 пассажиров, а в кузове – до 800 кг груза. В основание кузова пикапа вмонтированы закрытые ящики для хранения инструмента и других вещей. Колесная база на опытных образцах увеличена до 3185 см (по сравнению с 2760 мм у стандартной модели).

Опытные образцы «Соболя 4х4» являются развитием экспериментальной линейки внедорожников ГАЗ, которая также включает в себя автомобили «Вепрь Next», созданные на базе среднетоннажного грузовика «Садко».