Новый кроссовер Renault будет называться Arkana

Компания Renault Россия раскрыла название совершенно нового кроссовера С-сегмента, который будет представлен на Московском автосалоне 2018. Модель получила имя Arkana – это название образовано от латинского слова Arcanum («тайна»), сообщает пресс-служба Renault Россия.

Напомним, в настоящее время московский завод Renault ведет подготовку к запуску нового кроссовера. Поставки модели с завода в Москве на российский рынок начнутся в 2019 году. Новый кроссовер Arkana дополнит модельную линейку SUV Renault Россия: Duster, Kaptur, Koleos и Sandero Stepway. Московский завод Renault был выбран первой индустриальной площадкой для производства нового глобального кроссовера C-сегмента, благодаря высоким стандартам качества и достигнутому уровню роботизации.