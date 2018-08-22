 АВТОСТАТ | Новая LADA Granta получит двигатели от предшественников

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Новая LADA Granta получит двигатели от предшественников

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Новое семейство автомобилей LADA Granta, которое включает четыре кузова – седан, лифтбэк, универсал и хэтчбек – получит двигатели и коробки передач от снятых летом с производства седана и лифтбэка Granta и универсала и хэтчбеэка Kalina. Об этом газете «Ведомости» рассказали топ-менеджеры двух дилерских компаний LADA со ссылкой на письмо АВТОВАЗа. У новой Granta будут 1,6-литровые двигатели мощностью 87, 98 и 106 л. с. и три вида коробок передач: механическая, роботизированная или автоматическая.

То, что АВТОВАЗ решил в новой Granta сохранить моторы и трансмиссии предшественников, соответствует главной идее – провести фейслифтинг с минимальными затратами, комментирует один из дилеров. К тому же сами агрегаты «проверенные, беспроблемные», добавляет другой.

Новые агрегаты могут появиться у автомобиля при смене платформы, комментирует гендиректор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков. Но разработка новой занимает много времени и стоит около 1 млрд долларов, отмечает эксперт. Другой повод для смены агрегатов – длительное существование модели на рынке. Но чаще всего – раз в 3–4 года – автоконцерны идут на фейслифтинг, продолжает Сергей Целиков. «Меняется экстерьер и интерьер, что-то модернизируется. Агрегаты, как правило, не затрагиваются», – говорит эксперт. И АВТОВАЗ с Granta, по его мнению, вполне ожидаемо пошел по этому пути. Изменение платформы, агрегатов привело бы к удорожанию автомобиля, а для Granta вопрос цены критически важен, ведь это лоукост-сегмент. В той же логике произошло и объединение кузовов под одним именем, ведь Granta и Kalina были сделаны на одной платформе.

Напомним, АВТОВАЗ представит новое семейство LADA Granta в конце августа на Московском автосалоне. Автомобиль получил абсолютно новую переднюю часть кузова, отражающую принадлежность к автомобилям LADA нового поколения, где передние фары на темной глянцевой подложке органично вписаны в верхнюю часть радиаторной решетки, а «ИКС-графика» визуально выделена хромированными вставками в форме бумерангов.

Как отмечают на АВТОВАЗе, новый модельный ряд LADA Granta позволит привлечь новых покупателей за счет сбалансированного сочетания передового дизайна, надежности и отличной цены. По итогам семи месяцев 2018 года продажи автомобилей LADA Granta увеличились на 6% до 53271 единицы. В результате модель вошла в тройку бестселлеров на российском авторынке после KIA Rio и LADA Vesta, отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ».

, источник: www.autostat.ru

Теги: автоваз ммас-2018 lada granta

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