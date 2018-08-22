 АВТОСТАТ | Покупатель из России получит Bugatti Chiron в октябре

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Покупатель из России получит Bugatti Chiron в октябре

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Российский покупатель Bugatti Chiron, одного из самых дорогих серийных автомобилей, получит гиперкар за 3,1 млн евро в октябре у одного из дилеров в Европе. Об этом агентству RNS сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов. Группа размещала заказ на заводе компании. Ранее планировалось, что автомобиль поступит к покупателю в августе, но сроки сдвинулись из-за изменения комплектации по просьбе клиента.

«Производство и все тесты завершатся в конце сентября – начале октября. После предпродажной подготовки автомобиль будет передан клиенту в Европе, это произойдет в середине октября. Цена Chiron без налогов и таможенных сборов составляет 3,1 млн евро», – сказал Бикулов.

Он отметил, что в настоящее время для второго покупателя Chiron из России собраны вместе монокок, коробка передач и двигатель автомобиля.

«После чего произойдет первый запуск двигателя Chiron для российского клиента. Следующим этапом станут тесты на динамометрическом стенде», – пояснили в «Авилоне».

Ранее сообщалось, что российские клиенты заказали три гиперкара Bugatti Chiron. Первый покупатель из России уже получил автомобиль у одного из дилеров в Европе. Третий автомобиль будет выдан в 2019 году.

Bugatti ранее сообщала, что компания планирует производить около 70 автомобилей Chiron в год. Презентация модели прошла в 2016 году.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки продажи bugatti

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