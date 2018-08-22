«Автотор» поставил очередную партию грузовиков Hyundai в Белоруссию

Калининградский завод «Автотор» осуществил поставку очередной партии среднетоннажных коммерческих автомобилей Hyundai HD78 в Белоруссию в соответствии с планом развития экспортной программы. Отгруженные автомобили имеют экологический класс Евро-5. Грузовики Hyundai HD78 производятся на предприятии в Калининградской области по полному циклу, включая сварку и окраску кабин, сообщает пресс-служба «Автотора».

Как отмечается, освоению нового экспортного направления способствует высокая конкурентоспособность автомобилей Hyundai за счет их локального производства на «Автоторе», а также близость калининградского предприятия к белорусским потребителям.

Напомним, ранее в Белоруссию также были направлены и переданы официальным дистрибьюторам Hyundai две партии коммерческих автомобилей Hyundai HD78 и партия легковых автомобилей Hyundai Santa Fe Premium и Hyundai Elantra, выпускаемых на заводе в Калининграде.

Как уже сообщалось ранее, «Автотор» совместно с действующими партнерами намерен расширять модельный ряд и количество автомобилей поставляемых за пределы России.