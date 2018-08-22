ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире

Toyota Corolla продолжает удерживать звание самой продаваемой модели в мире. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по результатам исследования данных продаж на мировых рынках по итогам первого полугодия 2018 года, представленных порталом focus2move.

Так, за 6 месяцев нынешнего года объем реализации Toyota Corolla в мире составил 610,7 тыс. единиц, показав незначительное снижение (-0,4% к АППГ). Второе место в рейтинге удерживает Ford F-Series с результатом 536,5 тыс. проданных экземпляров (+3,2%). Третью строчку сохранил Volkswagen Golf, на котором свой выбор остановили 441,9 тыс. жителей планеты (+0,8%).

Замкнули пятерку лидеров Honda Civic (424,7 тыс. шт.; +7,2%) и Toyota RAV4 (408,7 тыс. шт.; +7,5%). Кроме них, в ТОП-10 также попали: Volkswagen Tiguan (405,1 тыс. шт.; +16,3%), Volkswagen Polo (375,8 тыс. шт.; +8,3%), Honda CR-V (337,8 тыс. шт.; -4%), Toyota Camry (337,1 тыс. шт.; +6,3%) и Chevrolet Silverado (323,7 тыс. шт.; +8,9%).

Добавим, что более полная информация о самых популярных автомобилях в мире по итогам первого полугодия 2018 года содержится в разделе «Аналитика».