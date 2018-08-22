Премьера китайского бренда Trumpchi состоится на Московском автосалоне

Входящий в десятку крупнейших автоконцернов Китая GAG из провинции Гуанчжоу выводит на российский рынок свой легковой бренд Trumpchi. Об этом газете «Известия» сообщило несколько источников в автобизнесе, а также подтвердили в российском представительстве GAG. Российская премьера бренда Trumpchi состоится на Московском автосалоне в конце августа. В линейке компании есть как среднеценовые модели, так и автомобили класса премиум.

Сейчас GAC представлен в России исключительно коммерческими легкотонажными грузовиками марки Gonow. В офисе российского представительства GAC подтвердили информацию о выводе на российский рынок новой марки Trumpchi, уточнив, что речь идет лишь о легковых автомобилях.

Модельная линейка Trumpchi представлена дорогими и бюджетными седанами, минивэнами и кроссоверами. Так, цена самого доступного автомобиля Trumpchi – седана В-класса GA3S – на китайском рынке стартует от 80 тыс. юаней (около 780 тыс. рублей). На вершине модельного ряда большой внедорожник премиум-сегмента GS8 с кожаным салоном и отделкой торпедо деревом, его стоимость в Китае составляет 170-260 тыс. юаней (примерно 1,6–2,5 млн рублей). Trumpchi активно инвестирует в развитие экологического транспорта, на местном рынке предлагаются гибридные модели и электромобили. В 2019 году компания намерена выйти на рынок США.

Шансы в России у Trumpchi не столь очевидны, считает управляющий партнер EURussia Partners Сергей Бургазлиев. В России очень большой выбор кроссоверов европейских, корейских и японских компаний, которые уже давно знакомы потребителям, значит, здесь можно взять только ценой. Китайцы должны предложить максимум опций при очень доступной цене, отметил он.

По оценкам эксперта, только в создание дилерской сети Trumpchi потребуется инвестировать не менее 50-60 млн долларов. Деньги нужны на строительство шоу-румов у дилеров, каждому автоцентру нужно предоставить на консигнацию не менее 15 автомобилей, создать склад запчастей, провести тренинги с продавцами, тест-драйвы, сертифицировать машины и компенсировать дилерам маркетинговые расходы.

Такие затраты по силам концерну GAC, считает автомобильный эксперт Сергей Ифанов. Особенность китайских государственных автокомпаний в том, что они приходят на рынок с серьезным финансированием. «В 2017 году руководство концерна GAC высказало намерение строить завод в России, очевидно, что сейчас они воплотят эти планы в жизнь. Иначе при нынешней зависимости рублевых цен от валютной составляющей в себестоимости продукта приходить в страну без локализации никакого смысла нет», – отметил аналитик.