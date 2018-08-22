 АВТОСТАТ | Премьера китайского бренда Trumpchi состоится на Московском автосалоне

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

До начала 8 дней

подробнее

Горячая новость

Рынок новых LCV в России вырос на 5%
  • 22.08.18 - 13:13

    Рынок новых LCV в России вырос на 5%
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Управление маркетингом дилерской сети с CoMagic
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 22 августа

    Автомобильный рынок Швеции в июле 2018 года

    Volvo лидирует в рейтинге марок на шведском рынке.

Вся аналитика

Инфографика

Ценовая сегментация авторынка России в 1 полугодии 2018 года
  • 22.08.18

    Ценовая сегментация авторынка России в 1 полугодии 2018 года
Все публикации

Видео

IT-Революция в автобизнесе: Иван Кузьмичёв (CallKeeper)
  • 20.11.17

    IT-Революция в автобизнесе: Иван Кузьмичёв (CallKeeper)
Все видео

21.08.18 Прочитали 711 раз

Премьера китайского бренда Trumpchi состоится на Московском автосалоне

Trumpchi

Входящий в десятку крупнейших автоконцернов Китая GAG из провинции Гуанчжоу выводит на российский рынок свой легковой бренд Trumpchi. Об этом газете «Известия» сообщило несколько источников в автобизнесе, а также подтвердили в российском представительстве GAG. Российская премьера бренда Trumpchi состоится на Московском автосалоне в конце августа. В линейке компании есть как среднеценовые модели, так и автомобили класса премиум.

Сейчас GAC представлен в России исключительно коммерческими легкотонажными грузовиками марки Gonow. В офисе российского представительства GAC подтвердили информацию о выводе на российский рынок новой марки Trumpchi, уточнив, что речь идет лишь о легковых автомобилях.

Модельная линейка Trumpchi представлена дорогими и бюджетными седанами, минивэнами и кроссоверами. Так, цена самого доступного автомобиля Trumpchi – седана В-класса GA3S – на китайском рынке стартует от 80 тыс. юаней (около 780 тыс. рублей). На вершине модельного ряда большой внедорожник премиум-сегмента GS8 с кожаным салоном и отделкой торпедо деревом, его стоимость в Китае составляет 170-260 тыс. юаней (примерно 1,6–2,5 млн рублей). Trumpchi активно инвестирует в развитие экологического транспорта, на местном рынке предлагаются гибридные модели и электромобили. В 2019 году компания намерена выйти на рынок США.

Шансы в России у Trumpchi не столь очевидны, считает управляющий партнер EURussia Partners Сергей Бургазлиев. В России очень большой выбор кроссоверов европейских, корейских и японских компаний, которые уже давно знакомы потребителям, значит, здесь можно взять только ценой. Китайцы должны предложить максимум опций при очень доступной цене, отметил он.

По оценкам эксперта, только в создание дилерской сети Trumpchi потребуется инвестировать не менее 50-60 млн долларов. Деньги нужны на строительство шоу-румов у дилеров, каждому автоцентру нужно предоставить на консигнацию не менее 15 автомобилей, создать склад запчастей, провести тренинги с продавцами, тест-драйвы, сертифицировать машины и компенсировать дилерам маркетинговые расходы.

Такие затраты по силам концерну GAC, считает автомобильный эксперт Сергей Ифанов. Особенность китайских государственных автокомпаний в том, что они приходят на рынок с серьезным финансированием. «В 2017 году руководство концерна GAC высказало намерение строить завод в России, очевидно, что сейчас они воплотят эти планы в жизнь. Иначе при нынешней зависимости рублевых цен от валютной составляющей в себестоимости продукта приходить в страну без локализации никакого смысла нет», – отметил аналитик.

, источник: www.autostat.ru

Теги: ммас-2018 премьеры китайские автомобили

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

АВТОВАЗ раскрыл интерьер LADA Vesta Sport

сегодня, 12:24

Все новости

Статьи на тему

Автосалон в Женеве пройдет на фоне проблем в отрасли и угрозы пошлин на импорт машин в США («Прайм»)

6 марта 2018

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 продаж автомобилей китайских марок в России

27 апреля 2016

Вся инфографика