Определены самые продаваемые новые автомобили в федеральных округах России

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили модели-лидеры в федеральных округах по итогам 7 месяцев 2018 года. Согласно результатам исследования, в восьми округах РФ лидерами рынка являются всего лишь пять моделей.

Самый продаваемый автомобиль в России – KIA Rio – лидирует на рынках сразу четырех федеральных округов. Наибольший показатель эта модель имеет в Центральном ФО – 19,8 тыс. единиц. В Уральском ФО объем реализации KIA Rio составил 5,7 тыс. экземпляров, в Южном ФО – 5,4 тыс., а в Сибирском ФО – 3,2 тыс.

В Северо-Западном ФО первенствует другой представитель корейского автопрома – кроссовер Hyundai Creta с результатом 5,1 тыс. проданных машин. А вот в Дальневосточном ФО самым популярным у местных жителей является кроссовер Toyota RAV4 – с января по июль он разошелся тиражом порядка 600 единиц.

В двух оставшихся федеральных округах лидером рынка является продукция отечественного автопрома. Если в Приволжском ФО звание бестселлера сохраняет LADA Granta (21,5 тыс. шт.), то в Северо-Кавказском ФО наибольшим успехом у покупателей пользуется LADA Vesta (4,7 тыс. шт.).