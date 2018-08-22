 АВТОСТАТ | Определены самые продаваемые новые автомобили в федеральных округах России

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

До начала 8 дней

подробнее

Горячая новость

Рынок новых LCV в России вырос на 5%
  • 22.08.18 - 13:13

    Рынок новых LCV в России вырос на 5%
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Управление маркетингом дилерской сети с CoMagic
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 22 августа

    Автомобильный рынок Швеции в июле 2018 года

    Volvo лидирует в рейтинге марок на шведском рынке.

Вся аналитика

Инфографика

Ценовая сегментация авторынка России в 1 полугодии 2018 года
  • 22.08.18

    Ценовая сегментация авторынка России в 1 полугодии 2018 года
Все публикации

Видео

IT-Революция в автобизнесе: Иван Кузьмичёв (CallKeeper)
  • 20.11.17

    IT-Революция в автобизнесе: Иван Кузьмичёв (CallKeeper)
Все видео

21.08.18 Прочитали 1375 раз

Определены самые продаваемые новые автомобили в федеральных округах России

KIA Rio лидирует на рынках сразу четырех федеральных округов

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили модели-лидеры в федеральных округах по итогам 7 месяцев 2018 года. Согласно результатам исследования, в восьми округах РФ лидерами рынка являются всего лишь пять моделей.

Самый продаваемый автомобиль в России – KIA Rio – лидирует на рынках сразу четырех федеральных округов. Наибольший показатель эта модель имеет в Центральном ФО – 19,8 тыс. единиц. В Уральском ФО объем реализации KIA Rio составил 5,7 тыс. экземпляров, в Южном ФО – 5,4 тыс., а в Сибирском ФО – 3,2 тыс.

В Северо-Западном ФО первенствует другой представитель корейского автопрома – кроссовер Hyundai Creta с результатом 5,1 тыс. проданных машин. А вот в Дальневосточном ФО самым популярным у местных жителей является кроссовер Toyota RAV4 – с января по июль он разошелся тиражом порядка 600 единиц.

В двух оставшихся федеральных округах лидером рынка является продукция отечественного автопрома. Если в Приволжском ФО звание бестселлера сохраняет LADA Granta (21,5 тыс. шт.), то в Северо-Кавказском ФО наибольшим успехом у покупателей пользуется LADA Vesta (4,7 тыс. шт.).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили модели-лидеры федеральные округа kia kia rio hyundai hyundai creta toyota toyota rav4 lada lada granta lada vesta

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

АВТОВАЗ раскрыл интерьер LADA Vesta Sport

сегодня, 12:24

Все новости

Статьи на тему

Hyundai Creta впервые стала лидером на Дальнем Востоке («Ведомости»)

7 августа 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Ценовая сегментация авторынка России в 1 полугодии 2018 года

сегодня, 15:15

Вся инфографика