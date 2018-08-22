 АВТОСТАТ | Infiniti Q60 в августе доступен по специальной цене

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Infiniti Q60 в августе доступен по специальной цене

INFINITI Q60

Компания Infiniti разработала специальное предложение на спортивное купе Q60 2018 модельного года. До конца августа модель доступна по специальной цене от 3 млн 415 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Infiniti.

На российском рынке Q60 оснащен новым 3,0-литровым двигателем V6 (405л.с. и 475Нм) и полноприводной трансмиссией. Разгон до 100 км/ч занимает 5,1 секунды. Спортивное купе Q60 2018 модельного года оборудовано новыми 20-дюймовыми дисками. Кроме того, российская версия нового Q60 получила новую модификацию летней резины. Специально для удобства российских покупателей в комплектацию автомобиля вместо резины Run Flat входят обычные летние спортивные шины и докатка в багажнике.

Комплектация Sport ProActive оснащается адаптивной электронной системой рулевого управления нового поколения DAS 2.0., системой контроля движения и удержания автомобиля в полосе Active Lane Control, системой кругового обзора (AVM), системой обнаружения приближающихся объектов (MOD), системой определения свободного места для парковки (PSM). На эргономичной центральной консоли Q60 размещены два сенсорных монитора (верхний диагональю 8 дюймов и нижний 7-дюймовый). Они являются частью мультимедийной системы InTouch последнего поколения.

Infiniti Q60 оснащен мультимедийной системой Bose Performance line с 13 динамиками. Автомобиль имеет электронную систему распределения тормозных усилий (EBD), систему помощи при экстренном торможении (BA), антиблокировочную систему тормозов (ABS), систему динамической стабилизации (VDC). Для детских сидений доступны крепления Isofix.

Комплектация Sport ProActive имеет отделку интерьера вставками из карбона с фиолетовыми акцентами, подрулевые переключатели передач и спортивную выхлопную систему.

, источник: www.autostat.ru

Теги: цены премиум-марки спецпредложения infiniti infiniti q60

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