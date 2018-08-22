 АВТОСТАТ | Зигфрид Вольф переизбран председателем совета директоров ГАЗа

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Зигфрид Вольф переизбран председателем совета директоров ГАЗа

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Члены совета директоров компании «ГАЗ» переизбрали Зигфрида Вольфа председателем совета, следует из сообщения автопроизводителя. Он является членом совета директоров «ГАЗа» с 2008 года, а председателем – с 2010 года.

Также Вольф является председателем совета директоров «Русских машин», пишет агентство RNS. Ранее он был со-руководителем Magna International и входил в совет директоров, в том числе компаний Strabag, Verbund, Osterreich Industrie AG и Siemens AG Osterreich.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин вошел в совет директоров компании «ГАЗ». Он сменил в совете директоров «ГАЗа» экс-руководителя Нижегородской области Валерия Шанцева. Также в совет вошли Илья Важенин, Вадим Гераскин, Анна Козлова и Ирина Пустограева, связанные с компаний «Базовый элемент». Свои места в совете сохранили: генеральный директор «Русских машин» Манфред Айбек, Вольф, член совета директоров «Русских машин» Петер Кооб, президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.

Компания «ГАЗ» является одним из активов «Группы ГАЗ». Она выпускает легкие автомобили, коммерческую и строительно-дорожную технику. Группа с офисом в Нижнем Новгороде входит в холдинг «Русские машины» компании «Базовый Элемент» Олега Дерипаски.

, источник: www.autostat.ru

Теги: кадровые назначения gaz

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