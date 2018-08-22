Tesla намерена выпустить доступный электрокар через три года

Американская компания Tesla Motors через три года сможет разработать относительно доступный электрокар, стоимость которого не будет превышать 25 тыс. долларов. Об этом заявил глава Tesla Илон Маск.

По его словам, чтобы разработать бюджетный электрокар в этот срок компании придется принять несколько очень важных инженерных решений. Для выпуска электрокара стоимостью менее 25 тыс. долларов компании придется «полностью пересмотреть правила игры».

Как пишет портал AutoNews.ru, на данный момент самым доступным электрокаром Tesla является модель Model 3. Во время премьеры прототипа Маск утверждал, что серийный автомобиль будет стоить 35 тыс. долларов, однако на данный момент цены на такую машину переваливают за отметку в 50 тыс. долларов.

В 2020 году компания Tesla планирует выпустить электрический кроссовер Model Y, который встанет на ступеньку ниже Model X. Американцы не будут разрабатывать новой платформы для компактного кроссовера – в его основу ляжет существующее шасси Model Y, что существенно ускорит процесс создания SUV. При этом некоторые технические и стилистические решения будут позаимствованы у старшей модели Model X. К примеру, компактный кроссовер получит фирменные задние двери, которые в компании называют «крыльями сокола». По предварительным данным, Tesla Model Y оснастят двумя моторами (по одному – на передней и задней оси) и будут предлагать с комплектами аккумуляторов различной емкости.