 АВТОСТАТ | Tesla намерена выпустить доступный электрокар через три года

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

До начала 8 дней

подробнее

Горячая новость

Рынок новых LCV в России вырос на 5%
  • 22.08.18 - 13:13

    Рынок новых LCV в России вырос на 5%
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Управление маркетингом дилерской сети с CoMagic
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 22 августа

    Автомобильный рынок Швеции в июле 2018 года

    Volvo лидирует в рейтинге марок на шведском рынке.

Вся аналитика

Инфографика

Ценовая сегментация авторынка России в 1 полугодии 2018 года
  • 22.08.18

    Ценовая сегментация авторынка России в 1 полугодии 2018 года
Все публикации

Видео

IT-Революция в автобизнесе: Иван Кузьмичёв (CallKeeper)
  • 20.11.17

    IT-Революция в автобизнесе: Иван Кузьмичёв (CallKeeper)
Все видео

21.08.18 Прочитали 481 раз

Tesla намерена выпустить доступный электрокар через три года

Tesla

Американская компания Tesla Motors через три года сможет разработать относительно доступный электрокар, стоимость которого не будет превышать 25 тыс. долларов. Об этом заявил глава Tesla Илон Маск.

По его словам, чтобы разработать бюджетный электрокар в этот срок компании придется принять несколько очень важных инженерных решений. Для выпуска электрокара стоимостью менее 25 тыс. долларов компании придется «полностью пересмотреть правила игры».

Как пишет портал AutoNews.ru, на данный момент самым доступным электрокаром Tesla является модель Model 3. Во время премьеры прототипа Маск утверждал, что серийный автомобиль будет стоить 35 тыс. долларов, однако на данный момент цены на такую машину переваливают за отметку в 50 тыс. долларов.

В 2020 году компания Tesla планирует выпустить электрический кроссовер Model Y, который встанет на ступеньку ниже Model X. Американцы не будут разрабатывать новой платформы для компактного кроссовера – в его основу ляжет существующее шасси Model Y, что существенно ускорит процесс создания SUV. При этом некоторые технические и стилистические решения будут позаимствованы у старшей модели Model X. К примеру, компактный кроссовер получит фирменные задние двери, которые в компании называют «крыльями сокола». По предварительным данным, Tesla Model Y оснастят двумя моторами (по одному – на передней и задней оси) и будут предлагать с комплектами аккумуляторов различной емкости.

, источник: www.autostat.ru

Теги: разработки электромобили tesla

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Tesla выпустила более 70 тысяч электромобилей Model 3

20 августа 2018

Все новости

Статьи на тему

Tesla ржавеет: рейтинг падает, машины отзывают («Газета.Ru»)

4 апреля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Парк электромобилей в РФ

14 марта 2018

Вся инфографика