Foton начал продажи тяжелых грузовиков на Дальнем Востоке

Компания Foton Motor открыла во Владивостоке дилерский центр по продаже мало- и среднетонажных грузовиков, тем самым закрепив свое присутствие на рынке грузовой техники Дальневосточного федерального округа.

Как сообщает пресс-служба «Фотон Мотор», запуск продаж моделей сегмента HDT в ДФО был осуществлен в июне 2018 года. Новейший магистральный тягач Foton Auman EST A был высоко оценен крупнейшими участниками логистического рынка этого региона. На данный момент завершена поставка первых 5 тягачей, еще 4 готовятся к отгрузке клиенту.

Компания «Фотон Мотор» основана в апреле 2009 года в Москве и является представительством Foton Motor Group на территории России. Дилерская и сервисная сеть представлена в Центральном, Южном, Северо-Западном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. В настоящее время ведется работа по локализации производства автомобилей Foton и компонентов для их производства в России.