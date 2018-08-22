 АВТОСТАТ | Китайский авторынок в июле снизился на 5%

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Китайский авторынок в июле снизился на 5%

Automarket 10

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам июля снизились на 5,3% и составили 1 млн 589 тыс. 500 единиц. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), за семь месяцев 2018 года китайский авторынок вырос на 3,4% до 13 млн 364 тыс. 500 машин, оставаясь крупнейшим в мире.

Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом месяце сохранили реализацию на уровне прошлого года, продав 309400 машин (+0,1%). Таким образом, немецкий автоконцерн остается лидером на рынке Поднебесной.

Согласно прогнозу СААМ, в 2018 году китайский авторынок вырастет порядка на 3% по отношению к прошлому году, когда было продано 24 млн 718 тысяч машин. Стабилизация спроса, в частности, обусловленаповышением с этого года налога на покупку новых автомобилей с двигателем объемом до 1,6 л до 10%. Кроме того, рост автомобильных продаж может сдерживать политика властей китайских мегаполисов по ограничению регистраций новых машин в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды и пробками. Таким образом, на фоне продолжающегося экономического подъема основной спрос на автомобили ожидается со стороны городов и провинций, расположенных в глубине страны. Между тем правительство КНР активно стимулирует продажи электромобилей, введение налога на которые было отложено до конца 2020 года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: китай автомобильные рынки

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