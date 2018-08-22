 АВТОСТАТ | Стали известны новые подробности об обновленном УАЗ «Патриот»

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Стали известны новые подробности об обновленном УАЗ «Патриот»

UAZ Patriot 2016 2

Ульяновский автозавод опубликовал новые подробности об обновленном УАЗ «Патриот», премьера которого состоится в конце августа на Московском автосалоне.

Как пишет портал Motor.ru, основные агрегаты в рамках программы модернизации УАЗ «Патриот» позаимствует у семейства коммерческих автомобилей «Профи». Прежде всего, модель получит мотор ZMZ Pro, о котором уже сообщалось ранее. Он будет выдавать на 15 л.с. больше, чем сейчас – 150 сил. Максимальный крутящий момент возрастет с 217 Нм (при 3900 оборотах) до 235 Нм (при 2650 оборотах). С марта следующего года этот агрегат, как ожидается, сможет работать в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач французской компании Punch Powertrain.

Также обновленный «Патриот» получит новый передний мост с поворотными кулаками открытого типа и более жесткую рулевую трапецию. Изменится угол наклона шкворней и появится рулевой демпфер. За счет этих доработок радиус разворота внедорожника сократится на 0,8 метра.

Напомним, последними новинками УАЗа стало появление спецверсий «Патриота» – экспедиционной, подготовленной для тяжелого бездорожья, и футбольной, разработанной к чемпионату мира.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новые версии новинки новые опции ммас-2018 уаз уаз patriot

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