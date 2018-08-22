Первые электробусы появятся на дорогах Москвы 1 сентября

Первые маршруты нового вида городского общественного транспорта Москвы - электробусов - будут запущены 1 сентября Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов, добавив, что к этому времени на линии должны выйти около 10 машин, и первые маршруты пойдут в районе ВДНХ. Он напомнил, что первые 200 автобусов по госконтракту поставят «Группа ГАЗ» и КАМАЗ, они же в течение 15 лет будут заниматься их обслуживанием, в том числе заниматься решением "детских болезней" на первом этапе эксплуатации.

"Это совершенно новая техника, которая по своим показателям опережает многие электробусы, которые ходят в других городах, - цитирует Максима Ликсутова агентство «Финмаркет». - В первую очередь, это за счет того, что мы посмотрели тот опыт и наработки, которые есть у них, и в нашем техническом задании заложили самые передовые решения для наших пассажиров с точки зрения качества и технических характеристик наших электробусов". Заммэра добавил, что после начала эксплуатации производители электробусов готовы их дорабатывать, чтобы они были максимально комфортными и удобными.

Как сообщал ранее мэр Москвы Сергей Собянин, первый месяц проезд на электробусах будет бесплатным. Летом прошлого года градоначальник пообещал, что через три года Москва откажется от автобусов на моторном топливе, город будет закупать исключительно электробусы.

Напомним, «Группа ГАЗ» и КАМАЗ разработали и внедрили в производство электрические автобусы, способные конкурировать с ведущими мировыми аналогами. Государство со своей стороны в рамках постановления правительства РФ в 2018-2020 годах запланировало средства на субсидирование производителей городского электрического наземного транспорта, предоставивших скидку покупателям в объеме 1,5 млрд рублей в год. Так, российские производители выиграли конкурс, объявленный г. Москва на поставку 200 электрических автобусов в 2018-2019 годах по контракту жизненного цикла.

В электробусе «Группы ГАЗ» установлены два асинхронных двигателя мощностью до 125 кВт, позволяющие развивать скорость до 70 км/ч, литий-титанатные батареи, обеспечивающие ультрабыструю зарядку за 10-18 минут. Модульный тип батарей дает возможность эксплуатировать электробус на городских маршрутах любой протяженности. Для комфорта и безопасности пассажиров транспортное средство оснащено двузонным климат-контролем, системой книлинга (наклон автобуса в сторону остановки) и системой видеонаблюдения, а также мультиплексной системой управления, позволяющей удаленно отслеживать более 300 параметров (техническое состояние всех систем машины, температуру воздуха в салоне, степень износа расходных материалов и др.). Оно рассчитано на перевозку 85 пассажиров и имеет 27 посадочных мест с возможностью крепления кресла для пассажиров с ограниченными возможностями. Электробус разработан с учетом результатов опытной эксплуатации, которая была проведена с января по июль 2017 года в соответствии с техническим заданием ГУП «Мосгортранс» на поставку электробусов в Москву, а также общих требований столицы к системе общественного транспорта, которые на сегодняшний момент являются самыми жесткими в стране и соответствуют требованиям ведущих европейских столиц.

Электробус «КАМАЗ», выполненный по индивидуальному дизайну, оснащен наиболее передовым типом литий-титанатных (LTO) аккумуляторов, что позволит обладать запасом хода до 56 км. Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, техзадание предусматривало закупку низкопольных машин, вмещающих не менее 85 пассажиров, сидячих мест – не менее 30. Инновационные транспортные средства должны быть оснащены самым современным оборудованием, среди которого системы климат-контроля, видеонаблюдения и спутниковой навигации, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, доступ к Wi-Fi. Электробусы КАМАЗ-6282 отвечают всем этим и другим требованиям. Модель тестировалась на маршрутах Москвы в течение двух последних лет и получила положительные отзывы. В электробусе КАМАЗ-6282 второго поколения применены современные компоненты тягового электрооборудования, в т.ч. электропортальный мост и литий-титанатные аккумуляторные батареи со сроком службы 10 лет. На подзарядку требуется всего 10-20 минут, что в десятки раз меньше среднего времени зарядки предыдущего поколения батарей. Электробус заряжается от станций ультрабыстрой зарядки с помощью полупантографа, в дополнение используется бортовое зарядное устройство, позволяющее заряжать накопитель от трёхфазной сети переменного тока 380 В («ночная зарядка»). Станция ультрабыстрой зарядки за короткий промежуток времени восстанавливает полный уровень заряда литий-титанатных батарей без потери ресурса. Примененная концепция быстрой подзарядки электробуса позволяет иметь на борту меньше аккумуляторов и больше пассажиров. Отметим, что аккумулятор рассчитан, как минимум, на 20 тыс. циклов полного заряда/разряда. Примечательно, что зарядка электробуса возможна в условиях низких температур: аккумуляторные батареи работают без дополнительных систем подогрева даже зимой. Таким образом, электробус КАМАЗ-6282 может перевозить пассажиров круглый год.