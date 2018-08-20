 АВТОСТАТ | Каждый четвертый продаваемый автомобиль в России – корейской марки

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Каждый четвертый продаваемый автомобиль в России – корейской марки
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    Каждый четвертый продаваемый автомобиль в России – корейской марки
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Каждый четвертый продаваемый автомобиль в России – корейской марки

Каждый четвертый продаваемый автомобиль в России – корейской марки

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», почти четверть российского авторынка (24,6%) в нынешнем году приходится на корейские бренды. При этом по популярности у россиян они даже превосходят традиционные отечественные марки, доля которых на рынке новых легковых автомобилей составляет 22,3%.

На третьем месте в предпочтениях жителей нашей страны находятся машины японских брендов (19,7%), на четвертом – немецкие (12,1%). Иными словами, это каждый пятый и каждый восьмой автомобиль соответственно. Замыкают же пятерку лидеров французские марки с долей 8,8%.

В ТОП-10 самых популярных у российских покупателей новых легковых машин также входят: американские (4,6%), чешские (4,3%), китайские (1,8%), английские (0,7%) и узбекские (0,6%) бренды. Кроме них, можно еще отметить шведские автомобили, рыночная доля которых равна 0,4%.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили корейские автомобили иномарки

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