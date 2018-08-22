В Швейцарии остановлены продажи дизельных Mercedes и Porsche

Швейцарские власти приостановили регистрацию новых автомобилей марок Mercedes-Benz и Porsche с дизельными моторами, так как двигатели не соответствуют экологическим требованиям.

Как пишет портал AutoNews.ru, под запрет попали минивэны Mercedes-Benz Vito c 1,6-литровыми моторами, а также кроссоверы Porsche Macan и Cayenne, оснащенные двигателями рабочим объемом 3,0 и 4,2 литра соответственно. Запрет на регистрацию касается автомобилей, которые будут ввезены в страну после 17 августа. Машины, занесенные в базу до этой даты, можно будет эксплуатировать, однако их силовые агрегаты должны будут подвергнуться модификации.

Напомним, это уже не первый раз, когда автомобили марки Porsche попадают под запрет на регистрационные действия. В июне стало известно, что немецкая марка была вынуждена прекратить европейские продажи своих машин из-за несоответствия новым экологическим нормам, вступившим в силу ЕС.

В 2017 году немецкие власти запретили регистрировать в стране новые кроссоверы Porsche Cayenne, которые оснащены 3,0-литровыми турбодизелями V6. Причиной стало использование в силовых агрегатах «мошеннического» алгоритма, занижавшего реальное количество вредных выбросов. Кроме того, министерство транспорта Германии обязало Porsche отозвать около 22 тысяч автомобилей Cayenne с такими моторами, которым потребовалось загрузить новое программное обеспечение.