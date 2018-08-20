Toyota Verso покидает европейский рынок

Сегмент компактвэнов и минивэнов на европейском рынке под натиском кроссоверов продолжает сокращаться, что вынуждает японского автопроизводителя Toyota отказаться от продаж модели Verso на европейском рынке.

Как сообщает издание Autocar, с января по июль на британском рынке было продано лишь 852 экземпляра Toyota Verso против 3969 экземпляров кроссоверов RAV4, которые, по сути, и ударили по продажам компактвэна. Причина слабых продаж Verso кроется не только в том, что минивэны и компактвэны на данный момент попросту не популярны на крупнейших автомобильных рынках, а в том, что Verso оснащается лишь классическими атмосферными моторами объемом 1,6 и 1,8 литра, а также непопулярным на данный момент турбодизелем объемом 1,6 литра, в то время, как подавляющее большинство RAV4 продаются в гибридной модификации, пишет портал «Колеса.ру».

Примечательно, что Toyota продолжит продавать на британском рынке другой компактвэн – гибридный Prius+, который продается еще хуже: по итогам января-июля текущего года компания продала лишь 523 экземпляра этой модели.

Продажи Verso по итогам прошлого года упали на британском рынке на 46%, и еще в октябре Toyota решила приостановить производство этого компактвэна на своем турецком предприятии. Некоторое количество Verso все еще остается на складах у британских дилеров, но ближе к концу текущего года они будут реализованы, и на этом на продажах этой модели в Европе будет поставлена точка. Впрочем, модель пока будет продаваться на рынках Южной Африки, Китая и Израиля.