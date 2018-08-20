УАЗ «Патриот» с новым двигателем ожидается осенью

Ульяновский автозавод осенью этого года представит модернизированный внедорожник УАЗ «Патриот» с новым мотором. Как стало известно сайту Wroom.ru, речь идет о бензиновом моторе ЗМЗ PRO, который уже ставится на коммерческую модель «Профи». По сути это тот же двигатель ЗМЗ-40906, который ставится на «Патриот» сейчас, но с измененными фазами газораспределения и увеличенной степенью сжатия.

Модернизация мотора позволила увеличить его мощность с нынешних 135 до 150 л. с., а крутящий момент – с 217 до 235 Нм. При этом максимальный крутящий момент доступен на более низких оборотах.

О том, когда начнется производство «Патриотов» с новым двигателем, информации пока нет. Неизвестно и как изменятся цены на модель после модернизации – после недавнего подорожания внедорожник в базовой комплектации стоит 731 тыс. 500 рублей.