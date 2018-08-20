В Москве пройдет автобусный салон Busworld Russia powered by Autotrans

В Москве с 23 по 25 октября 2018 пройдет Международный автобусный салон Busworld Russia powered by Autotrans. На площадки более 8 тыс. кв.м будут представлены городские и туристические автобусы, беспилотный пассажирский транспорт, электробусы, минивэны, обширный выбор автобусных запчастей и компонентов, шины, смазочные материалы, инструмент и ремонтное оборудование, системы навигации и безопасности пассажирского автотранспорта от ведущих мировых производителей.

Среди участников Busworld Russia powered by Autotrans – компания NEMAN, которая представит автобусы среднего класса. «Городской» оснащен удобными пассажирскими сидениями, противоскользящим напольным покрытием, подсвет-кой подножек в зоне входных дверей, поручнями, информационной панелью и маршрутоуказателем. Также имеется площадка для пассажиров с ограниченными возможностями, где можно удобно разместиться вместе с креслом-коляской, поднявшись в салон автобуса по аппарели через заднюю дверь.

«Туристический» автобус NEMAN оснащен эргономичными сидениями с высокой спинкой, боковой поддержкой, имеющими механизм сдвижения к центру, трехточечный ремень, журнальную сеточку, столик, откидную подставку для ног. Сервисные блоки в багажных полках оснащены разъемами USB (для зарядки мобильных телефонов). За счет стеклопакетов в салоне обеспечивается высокий уровень шумо- и теплоизоляции.

На выставке Busworld Russia powered by Autotrans впервые в России свою продукцию представит португальская компания CaetanoBus, которая является наиболее значимым производителем автобусов и автобусных кузовов в этой стране. Сегодня у компании имеется устойчивый ассортимент электромобилей для городов и аэропортов. Автобус со 100% электрическим мотором – e.City Gold – разработан для удовлетворения потребностей активно развивающихся городов. Имея вместимость салона до 88 пассажиров CAETANO e.City Gold выделяется среди конкурентов, благодаря отсутствию выбросов CO 2 и шума. Кроме того, CaetanoBus разработала e.CC 100, новое электрическое шасси CAETANO для производства электрических автобусов.

Компания King Long покажет на Busworld Russia powered by Autotrans три модели автобуса в обновленном дизайне 2018 г.в. Автобус King Long XMQ6129Y предназначен для дальних туристических и междугородных перевозок. Автобус оснащен низкотемпературным пакетом, позволяющим эксплуатацию в суровых российских условиях, создан на базе качественных европейских агрегатов известнейших мировых производителей Cummins, ZF, Wabco, Webasto, Michelin, Telma, DANA.

Автобус King Long XMQ6900 создан для дальних и средних туристических, междугородных перевозок. В машине реализованы технические решения, позволяющие эксплуатировать его в самых суровых российских условиях — усиленная подвеска и шасси, низкотемпературный пакет. Агрегаты, используемые при создании автобуса, рассчитаны на ресурс в 1 млн км.

Автобус XMQ6820AGD5 городской (с 1 ступенькой) предназначен для городских пассажирских перевозок. Доступ к двигателю, батареям и навесному оборудованию обеспечивается через дверцы в передней и боковой части кузова и дверцы, интегрированной в трех-сегментный бампер в задней части автобуса, что делает процесс обслуживания удобным и более быстрым. Оптимизированное расположение электрокомпонентов и отсека для аккумуляторных батарей обеспечивает эффективное комплексное техническое обслуживание и позволяет сокращать расходы.