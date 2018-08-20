 АВТОСТАТ | Петербургские автозаводы с начала года выпустили более 200 тысяч машин

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Петербургские автозаводы с начала года выпустили более 200 тысяч машин

KIA Rio conveyor

По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», в январе-июле 2018 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 205 тыс. 800 легковых автомобилей, что на 8% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В июле объем автомобильного производства в городе составил 22 тыс. 600 машин – на 9% выше, чем результат годичной давности. В прошлом месяце начались ежегодные коллективные отпуска на автозаводах. Hyundai не работал вторую половину месяца, с 23 июля в отпуск ушел Nissan, а с 26 июля – Toyota.

«По сравнению с прошлым годом Nissan и Toyota изменили графики своей летней паузы, – отмечает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. – Toyota раньше уходила в отпуск на две недели в августе, теперь это произошло уже в конце июля, а срок каникул составил три недели. На такой же период растянул летнюю паузу и Nissan, хотя обычно завод ограничивался двухнедельным простоем».

Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему производства автомобилей за семь месяцев 2018 года составила 23,4% (год назад – 25,8%).

Шесть моделей, выпускаемых на петербургских автозаводах, вошли в ТОП-25 самых популярных машин в России по итогам января-июля. Это KIA Rio (лидер среди всех моделей на российском рынке), Hyundai Creta (самый популярный внедорожник), Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry и Nissan X-Trail.

Напомним, на данный момент автозаводы Санкт-Петербурга выпускают девять моделей автомобилей – Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, KIA Rio и KIA Rio X-Line.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство kia

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