 АВТОСТАТ | В Белоруссии хотят выпускать пикапы Mahindra дешевле «УАЗов»

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В Белоруссии хотят выпускать пикапы Mahindra дешевле «УАЗов»

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Производство бюджетных пикапов индийской марки Mahindra может начаться на белорусском заводе "Юнисон" под Минском. В настоящее время на предприятии изучают как сам автомобиль, так и перспективы его продаж.

"Мы всё просчитали, проект может быть довольно выгодным", - приводит слова директора завода Дмитрия Егорова «Российская газета». Он пояснил, что даже с учетом логистических расходов и пошлин на ввоз импортных комплектующих автомобиль наверняка окажется "заметно дешевле УАЗов".

"Конструкция у российских и индийских пикапов схожая, но при этом наша машина оснащена мощным турбодизельным мотором, так что перспективы у нее неплохие", - сказал Дмитрий Егоров.

Модель, которую Mahindra предлагает под названием Scorpio Getaway или Pik-Up, построена на раме, имеет рессорную заднюю подвеску и жестко подключаемый полный привод как альтернатива приводу заднему. Дорожный просвет достигает 210 мм. Оснащается автомобиль турбодизельным двигателем объемом 2,2 литра, выдающим 140 л.с. и 320 Нм, в сочетании с 6-ступенчатой "механикой". Предусмотрено два варианта кабин - с одним и двумя рядами сидений. Грузоподъемность пикапа - тонна. В списке опций предусмотрены стандартные системы ABS + EBD, две подушки безопасности и климат-контроль.

Отметим, что если Mahindra получит сертификат соответствия правилам ЕАЭС, то эти автомобили можно ожидать и в России. Однако расчеты руководителя белорусского предприятия относятся скорее к местному рынку. Впрочем, на "Юнисоне" собирают кроссоверы Zotye, которые поставляются и на российский рынок.

, источник: www.autostat.ru

Теги: белоруссия производство легкие коммерческие автомобили mahindra & mahindra

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