Tesla выпустила более 70 тысяч электромобилей Model 3

Американский производитель электромобилей Tesla наконец-то вышел на планируемый уровень производства массовой модели Model 3.

По данным издания Insideevs, с 5 по 18 августа Tesla произвела порядка 10 тысяч электрокаров Model 3, а общее количество выпущенных автомобилей этой модели составило уже 70 тысяч экземпляров. По мнению экспертов, Tesla может уже в ближайшем будущем стабильно производить не менее 6 тысяч экземпляров Model 3 в неделю.

Напомним, ранее сроки достижения целевого показателя производства Model 3 неоднократно срывались из-за различных проблем. Как сообщалось, руководство Tesla надеется выйти на запланированные темпы производства Model 3, поскольку это позволит компании получить достаточный денежный поток, чтобы избежать необходимости привлечения нового капитала.

Между тем, в текущем третьем квартале компания уже произвела больше автомобилей, чем по итогам второго квартала – почти 29 тысяч электрокаров против 28,5 тысяч. Компания уже зарегистрировала еще более 30 тысяч WIN-номеров. Таким образом уже осенью Tesla будет отмечать первый производственный юбилей – 100 тысяч выпущенных экземпляров Model 3.

Напомним, Model 3, которая является самой массовой моделью Tesla, получила дизайн в стиле флагманской Model S, пятиместный салон и минималистичный интерьер без панели приборов, но с большим дисплеем в центре консоли. Кузов Model 3 изготовлен из стали, хотя полностью отказываться от легкосплавных материалов инженеры не стали. Запас хода у базовой версии Tesla Model 3 составляет 354 км. До 100 км/ч электрокар разгоняется за 5,6 секунды. Максимальная скорость – 210 км/ч. Все автомобили стандартной комплектации имеют функцию автопилота и совместимость со станциями быстрой зарядки Supercharger.