Volkswagen Golf вернется на российский рынок в сентябре

Поставки хэтчбека Volkswagen Golf на российский рынок, которые прекратились в 2016 году, возобновятся в сентябре текущего года. Об этом изданию «Фонтанка.ру» сообщил руководитель марки Volkswagen в России Ларс Химмер. При этом точную дату старта продаж, а также комплектации и цены обновленного Golf он не раскрыл.

Напомним, Volkswagen Golf обновился в 2016-м: у хэтчбека ообновился дизайн экстерьера, в салоне появились цифровая приборная панель и новая мультимедиа-система. В Европе модель доступна с новым четырехцилиндровым двигателем 1.5 TSI Evo (130 или 150 л.с.) с системой деактивации части цилиндров при малой нагрузке. Также в моторную линейку европейской версии входят бензиновая «тройка» 1.0 TSI (85 или 110 л.с.), дизели 1.6 TDI (115 л.с.) и 2.0 TDI (150 л.с.).

Европейцы могут купить трех- и пятидверный хэтчбеки, универсал Volkswagen Golf. Однако до России, скорее всего, доберется только пятидверный хэтч, пишет портал «Колеса.ру». Мотор 1.5 TSI Evo вряд ли будет положен российской версии, как, впрочем, и 1,0-литровый и дизельный двигатели. Между тем двигатель 1.4 TSI (125 или 150 л.с.) был в гамме российского Гольфа до ухода модели, он-то, вероятно, и окажется под капотом российского варианта рестайлингового хэтчбека.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на Московском автосалоне компания Volkswagen представит модели Touareg, Teramont, а также Polo в лимитированной серии Joy и новую версию Volkswagen Tiguan, подробности о которой станут известны позже. Кроме того, Volkswagen привезет в Россию Arteon и I.D., для которых показ в Москве станет российской премьерой.

По итогам семи месяцев 2018 года продажи Volkswagen на российском рынке составили 56769 автомобилей, что на 19% больше по сравнению с прошлым годом. Бестселлерами марки в нашей стране являются седан Polo и кроссовер Tiguan.