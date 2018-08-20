GAC Motor проведет премьеру на Московском автосалоне

Китайская компания GAC Motor объявила о выходе на российский автомобильный рынок. Презентация бренда состоится в рамках Московского автосалона 2018.

Как пишет портал AutoNews.ru, данных о российских премьерах компании GAC Motor пока нет. Не исключено, что китайцы привезут на ММАС-2018 большой седан GA8, который на местном рынке предлагается с 2,0-литровым 200-сильным двигателем, работающим в паре с 6-ступенчатым «автоматом».

Кроме того, GAC Motor выпускает семиместный внедорожник GS8, который комплектуется теми же агрегатами, что и GA8, а также системой полного привода. Кроме того, в Китае GAC продает компактный кроссовер GS4. Его линейка моторов включает наддувные четырехцилиндровые двигатели рабочим объемом 1,3 и 1,5 литра, выдающие 137 и 152 л.с. соответственно. Трансмиссии – 5-ступенчатая «механика», 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями или 6-ступенчатый «автомат».

Компания GAC Motor, базирующаяся в Гуанчжоу, была основана в 1997 году. GAC Motor, входящий в список крупнейших автопроизводителей в КНР, имеет также совместные предприятия с Fiat, Mitsubishi, Honda и Toyota.