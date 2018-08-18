 АВТОСТАТ | Доля продаж дизельных легковых автомобилей в России – 8%

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Доля продаж дизельных легковых автомобилей в России – 8%
  • 18.08.18 - 09:00

    Доля продаж дизельных легковых автомобилей в России – 8%
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Доля продаж дизельных легковых автомобилей в России – 8%

Доля продаж дизельных легковых автомобилей в России – 8%

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первом полугодии 2018 года в нашей стране было реализовано 62,5 тыс. новых легковых автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. Этот составляет 8% от всего объема российского рынка, в то время как год назад данный показатель был равен 7%.

Больше всего дизельных легковых автомобилей продает Toyota – за отчетный период россияне приобрели 12,5 тыс. таких машин. На втором месте среди марок находится BMW с показателем 10,3 тыс. реализованных экземпляров, а замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz (5,7 тыс. шт.). Отметим также Volkswagen и KIA – оба производителя с января по июнь продали по 5 тыс. дизельных легковых автомобилей.

В модельном рейтинге тоже лидирует продукция Toyota – самым продаваемым легковым автомобилем с дизельным мотором в России является внедорожник Land Cruiser Prado, объем реализации которого в первом полугодии составил 4953 единиц. Сопоставимые показатели продаж имеют дизельные Renault Duster и Mitsubishi Pajero Sport (3511 и 3459 шт. соответственно). В пятерку лидеров здесь также попадают Volkswagen Tiguan (3370 шт.) и KIA Sorento Prime (3113 шт.).

, источник: www.autostat.ru

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