 АВТОСТАТ | Перспективный кроссовер УАЗ получит постоянный полный привод

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17.08.18 Прочитали 1893 раз

Перспективный кроссовер УАЗ получит постоянный полный привод

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Ульяновский автозавод после двухгодичного перерыва возобновил работы над кроссовером модели 3170, причем трансмиссия для новой модели уже в основном разработана.

Как пишет портал Motor.ru, yовая модель получит гораздо более «легковую» конструкцию, чем нынешние внедорожники «УАЗ»: несущий кузов, независимые подвески всех колес, но при этом – продольное расположение мотора и постоянный полный привод. По данным Drom.ru, трансмиссию проектирует Тольяттинская инжиниринговая фирма «Ладуга».

На сегодняшний день разработана и передана заказчику документация на редукторы переднего и заднего мостов. Они спроектированы в алюминиевых картерах с развитым оребрением. Главная передача – гипоидная, а не коническая, как на всех «УАЗах». Разработано два варианта главной передачи: тяговитая с передаточным отношением 4,11 и «скоростной» вариант с передаточным отношением 3,7.

Производство редукторов организуют на Заволжском моторном заводе (ЗМЗ). Там же будут делать двигатели для кроссовера: турбомотор ЗМЗ-223012.10 объемом 2,3 литра мощностью 170 л.с. и «атмосферник» объемом 2,5 литра.

Сейчас ЗМЗ выпускает четырехцилиндровые 16-клапанные двигатели семейства ЗМЗ-409 объемом 2,7 литра для внедорожников УАЗ, а также нижневальные моторы V8 для грузовиков ГАЗ и автобусов ПАЗ.

По данным Drom.ru, на ЗМЗ также освоят сборку раздаточную коробки с понижающей передачей и симметричным дифференциалом. Ее конструкция создана корейской фирмой Dymos (подразделение концерна Hyundai). Предполагается, что Dymos будет поставлять шестерни и валы, а ЗМЗ займется отливками картеров и возьмет на себя окончательную сборку. Вероятно, появится и автоматическая коробка передач: ее собираются закупать у бельгийской фирмы Punch Powertrain.

Каркас кузова нового УАЗа частично уже спроектирован, но теперь конструкторам предстоит довести работу до конца. Что будет с дизайном кроссовера – пока неясно: его могут разработать заново, либо подогнать под новое техзадание проект, ранее созданный ателье Pininfarina.

, источник: www.autostat.ru

Теги: разработки уаз

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