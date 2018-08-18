КАМАЗ поставил крупную партию обновленных тягачей

Торгово-финансовая компания «КАМАЗ» поставила крупную партию автомобилей КАМАЗ-5490 Neo в адрес транспортных компаний «Авто-Флит» и ТК «Приволжье-Транс», которые приобрели 50 и 20 машин соответственно. Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, автотехника будет задействована в региональных и магистральных грузоперевозках.

Ставшие предметом поставки седельные тягачи «КАМАЗ» оснащены автоматической коробкой передач ZF Astronic, которая обеспечивает работу двигателя в оптимальном диапазоне частот вращения коленчатого вала с учетом скорости движения автомобиля и дорожных условий. Обновленный грузовик КАМАЗ-5490 Neo получил увеличенную на 200 мм колесную базу, позволяющую равномерно распределять нагрузку между осями, усиленную переднюю подвеску с необслуживаемыми сайлентблоками вместо втулок и плоскую верхнюю часть задних крыльев, что поможет избежать контакта с полуприцепом. Модернизация компонентов шасси автомобиля позволила повысить их надежность и ресурс, а также сократить трудоемкость их обслуживания.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года зафиксированы рекордные показатели реализации за всю историю продаж КАМАЗ-5490 Neo: продано 2936 седельных тягачей, что почти вдвое больше результатов аналогичного периода прошлого года.