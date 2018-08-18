Volkswagen открыл новый цифровой шоу-рум в Санкт-Петербурге

Компания Volkswagen открыла в Санкт-Петербурге новый дилерский центр Volkswagen «Форсаж Озерки», который принадлежит ГК «Форсаж». Новый цифровой шоу-рум стал уже 22-м по счету в России, сообщает пресс-служба немецкой марки.

В шоу-руме дилерского центра Volkswagen «Форсаж Озерки», который начал свою работу в формате Digital Showroom, площадью 550 кв.м цифровая техника и удобные кресла вытесняют привычные столы переговоров. В комфортных зонах для консультаций с широкоформатными экранами высокой четкости клиент может получить всю необходимую информацию, вплоть до момента заключения договора. Центром внимания нового концепта стала зона конфигуратора автомобиля, оснащенная современной видеостеной HD формата. Готовое предложение клиент получает по электронной почте вместе с дополнительным медиа-контентом, который был использован в процессе консультации в шоу-руме.

Если клиент самостоятельно сконфигурировал интересующую комплектацию с помощью конфигуратора на сайте Volkswagen и сохранил код, то общение можно начать сразу с рассмотрения на большом экране собранного клиентом автомобиля Volkswagen.

Управление процессом осуществляется либо продавцом, либо совместно с клиентом, с помощью планшета, на котором установлено интуитивно понятное мобильное приложение. С его помощью можно определить принципиальные пожелания клиента к будущему автомобилю, сконфигурировать автомобиль в желаемой версии, проверить наличие подобной версии на складе дилерского центра. Вся необходимая информация выводится на экран для демонстрации, при этом процесс может сопровождаться показом видеороликов с демонстрацией технологий в действии. Не вставая с комфортного кресла, клиент может увидеть и сравнить несколько предлагаемых вариантов комплектации, уточнить информацию о принципиальных опциях, ценах и сроках поставки автомобиля.

Volkswagen «Форсаж Озерки» осуществляет полный спектр услуг по продаже, страхованию и кредитованию новых автомобилей Volkswagen и автомобилей с пробегом, а также их сервисному обслуживанию, кузовному ремонту, продаже запасных частей и аксессуаров. Сервисная зона оборудована девятью постами обслуживания и одной диагностической линией, что позволяет максимально соответствовать требованиям клиентов, обслуживая в среднем 750 клиентов в месяц. В распоряжении гостей lounge зона и кафе, а также детский уголок.

На сегодняшний день дилерская сеть Volkswagen в России включает 128 дилеров. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2018 года продажи Volkswagen на российском рынке составили 56769 автомобилей, что на 19% больше по сравнению с прошлым годом.