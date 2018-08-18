Программа Infiniti Privileged набирает популярность в России

Российские дилеры Infiniti в первом полугодии 2018 году реализовали 357 автомобилей Infiniti с пробегом, 49% из которых сертифицированы по программе Infiniti Privileged. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе японской марки.

Напомним, в рамках программы Infiniti Privileged клиентам предлагаются только автомобили Infiniti, соответствующие критериям программы. База автомобилей программы Infiniti Privileged пополняется из разных источников: трейд-ин, тест-драйв и подменные автомобили дилерских центров, выкуп, комиссия. Важным элементом отбора автомобиля в программу является его соответствие требованиям программы по техническому и внешнему состоянию.