 АВТОСТАТ | Программа Infiniti Privileged набирает популярность в России

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Программа Infiniti Privileged набирает популярность в России

Infiniti

Российские дилеры Infiniti в первом полугодии 2018 году реализовали 357 автомобилей Infiniti с пробегом, 49% из которых сертифицированы по программе Infiniti Privileged. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе японской марки.

Напомним, в рамках программы Infiniti Privileged клиентам предлагаются только автомобили Infiniti, соответствующие критериям программы. База автомобилей программы Infiniti Privileged пополняется из разных источников: трейд-ин, тест-драйв и подменные автомобили дилерских центров, выкуп, комиссия. Важным элементом отбора автомобиля в программу является его соответствие требованиям программы по техническому и внешнему состоянию.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки продажи автомобили с пробегом вторичный рынок infiniti

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