 АВТОСТАТ | Продажи автомобилей в Западной Европе в июле выросли на 9%

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Продажи автомобилей в Западной Европе в июле выросли на 9%

Продажи автомобилей в Западной Европе в июле выросли на 9%

Продажи легковых автомобилей в Западной Европе в июле увеличились на 9,1% до 1 млн 186 тыс. 832 машин. Согласно данным консалтинговой компании LMC Automotive, за семь месяцев 2018 года реализация автомобилей в Западной Европе составила 9 млн 125 тыс. 171 единицу – на 2,9% больше, чем годом ранее.

Лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце стала Германия, где было продано 317848 машин (+12,3%). Второе место в европейском первенстве заняла Франция с показателем 175396 реализованных автомобилей (+18,9%). Третий результат показала Великобритания – 163898 машин, что на 1,2% больше по сравнению с прошлым годом. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), спрос на авторынке стабилизировался после турбулентности в первой половине текущего года. Далее идет Италия, чьи автодилеры реализовали 152393 машины (+4,4%). Таким образом, после двух месяцев падения спроса вновь зафиксирован положительный результат, констатируют в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA).

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается на пятой строчке европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 133 тыс. единиц (без учета LCV). Добавим также, что испанский авторынок в июле вырос на 19,3% и достиг 131176 машин.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок европы автомобильные рынки легковые автомобили

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