 АВТОСТАТ | В России оформлены первые электронные паспорта на автомобили

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17.08.18 Прочитали 512 раз

В России оформлены первые электронные паспорта на автомобили

Электронный паспорт

Первые два электронных паспорта транспортных средств оформлены в России с момента запуска системы ЭПТС с 1 июля, рассказал агентству «РИА Новости» представитель АО «Электронный паспорт», организующего систему.

Планировалось, что с июля в стране будет запущен переходный период до 1 ноября 2019 года, в течение которого все участники процесса в рамках ЕАЭС будут постепенно включаться в систему.

"Электронный паспорт" поясняла, что перемены с июля 2018 года не коснутся всех автовладельцев сразу и не изменят привычную логику их поведения, так как первое время большая часть автомобилей по-прежнему будет продаваться с бумажными ПТС.

"Мы можем говорить о том, что два электронных паспорта уже оформлено. Нормативная документация практически готова, находится на стадии утверждения. Пока массово процесс не пошел. Мы хотели даже в июне еще начать, но пока процесс затягивается", – сказал представитель компании.

"Соответствующая нормативная база для организации выдачи электронных паспортов транспортных средств подготовлена Минпромторгом России, в компетенцию которого входят данные вопросы", – сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Минпромторг, в свою очередь, отметил, что все нормативные правовые акты, необходимые для оформления ЭПТС, приняты. "МВД России не утвержден порядок совершения регистрационных действий на основании электронных паспортов. Соответствующий приказ МВД России, направленный для государственной регистрации в Минюст России, возвращен для доработки. Отсутствие порядка применения сотрудниками регистрационных подразделений ГИБДД сведений из электронных паспортов не позволяет приступить к их практическому применению", – объясняет ведомство.

В настоящий момент проведено тестирование системы электронных паспортов (АС СЭП) с автопроизводителями, импортерами и другими заинтересованными органами и организациями. По данным АО "Электронный паспорт", на постоянной основе в тестировании принимают участие более 100 организаций, в том числе все крупнейшие автопроизводители, которыми успешно оформлено свыше 20 тысяч тестовых электронных паспортов.

, источник: www.autostat.ru

Теги: электронные паспорта электронный птс эптс регистрация в гибдд

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