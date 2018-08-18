Hyundai обсуждает условия заключения СПИКа

Компания «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (завод Hyundai в Санкт-Петербурге) попросила вице-премьера Дмитрия Козака оказать содействие в заключении СПИКа с правительством Петербурга и Минпромторгом. В обращении говорится, что в декабре у Hyundai истекает соглашение о промсборке, «что ставит завод в экономически неравные условия с другими предприятиями».

Как пишет газета «Коммерсант», Hyundai подала заявку на СПИК в июне, и в июле глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что он может быть подписан в третьем квартале. Но заявки на СПИКи были заморожены по поручению Дмитрия Козака, у которого возникли вопросы к прозрачности процедуры, а также на фоне подготовки правительством механизма СПИК 2.0.

Параметры СПИКа Hyundai предполагают создание новых мощностей на базе существующего производства и центра НИОКР, говорится в письме. Компания локализует производство двигателей и коробок передач, расширит производство машин, базу локальных поставщиков компонентов, увеличит экспорт. Планируется создать 1,2 тыс. рабочих мест. В письме отмечается, что Hyundai уже подавала заявку на СПИК в 2015 году, но инвестиции с тех пор выросли в два раза, до 27,3 млрд рублей.

Но ряд требований по локализации в концерне считают экономически нецелесообразными, в частности условие по мехобработке распредвалов двигателей и деталей трансмиссии из-за отсутствия в России технологий. Также, отмечается в письме, требование об инвестировании в НИОКР 5% выручки надо снизить до более реалистичного.

Собеседник в отрасли согласен, что такая доля затрат на НИОКР нецелесообразна для иностранных концернов, у которых есть глобальные центры разработки, а 5% от выручки крупных игроков авторынка – «избыточный объем для локальных разработок». В целом, по его словам, Hyundai может подписать СПИК только при вмешательстве Дмитрия Козака, если он «не захочет лишать страну инвестиций». Источник считает, что Минпромторг может не хотеть поддерживать корейский концерн, главного конкурента АВТОВАЗа. Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» говорит, что в целом условия Минпромторга по СПИКу взяты с основных показателей мировой индустрии, ведомство заинтересовано в локализации и привлечении компетенций в РФ. «Но для глобальных концернов проще загрузить существующие мощности или использовать имеющиеся центры компетенций, а не создавать новые в РФ», – отмечает господин Беспалов.

В Минпромторге заявили, что прорабатывают параметры проекта «с целью их приведения в соответствие со стратегией развития автопрома РФ», но говорить о сроках подписания СПИКа пока рано. Представитель господина Козака сообщил, что анализ имеющихся в Минпромторге заявок на СПИК не поступал вице-премьеру. В комитете по промполитике и инновациям Петербурга в последний месяц сдвинули сроки возобновления работы по СПИКу с Hyundai с августа на осень. Собеседник в комитете со ссылкой на неофициальные данные Минпромторга говорит о возможности подписания контракта в конце сентября. В «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» сказали, что заявка на СПИК все еще находится в Минпромторге, а компания готовится к совещанию с участием Дмитрия Козака в сентябре, по итогам его могут быть пересмотрены параметры СПИКа.