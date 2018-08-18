 АВТОСТАТ | Hyundai рассказала о новинках на Московском автосалоне

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Hyundai рассказала о новинках на Московском автосалоне

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Компания Hyundai в рамках Московского автосалона представит новое поколение Hyundai Santa Fe и новый Hyundai Tucson. Кроме того, впервые в Москве будет показан электромобиль Hyundai Ioniq. Посетители стенда Hyundai смогут также познакомиться с остальными моделями марки: самым продаваемым кроссовером в России Creta, седанами Solaris, Elantra и Sonata, а также обновленным микроавтобусом H-1, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Главной премьерой бренда на ММАС-2018 станет новое поколение Santa Fe. В оснащение автомобиля входят инновационная функция контроля присутствия пассажиров сзади (Rear Occupant Alert), система предупреждения столкновений с боковым трафиком сзади, система безопасного выхода (Safety Exit Assist). Модель агрегатируется несколькими вариантами двигателей: бензиновый 2,4-литровый мотор мощностью 188 л.с. с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и 2,2-литровый дизельный двигатель мощностью 200 л.с. в сочетании с новой 8-ступенчатой АКПП. Все автомобили комплектуются системой управления полным приводом HTRAC.

На ММАС-2018 посетители смогут впервые в России увидеть новый кроссовер Hyundai Tucson. Во внешнем облике новинки выделяется передняя часть – каскадная решетка радиатора в фирменном стиле Hyundai, крупный передний бампер и полностью светодиодные фары. Модель агрегатируется бензиновыми двигателями двух типов: объемом 2.0 л и мощным турбированным мотором объемом 1.6 л. Кроме того, доступен дизельный двигатель объемом 2.0 л мощностью 185 л.с. с новой 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Электромобиль Hyundai Ioniq, который в России впервые был представлен на выставке «Иннопром-2018» в Екатеринбурге, теперь можно будет увидеть в Москве. Hyundai Ioniq – автомобиль с тремя электрофицированными силовыми агрегатами (Hybrid, Plug-In Hybrid и Electric) на выбор. На ММАС-2018 будет представлен Hyundai Ioniq Electric.

, источник: www.autostat.ru

Теги: ммас-2018 новинки премьеры hyundai

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