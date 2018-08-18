 АВТОСТАТ | ТОП-10 самых популярных в РФ европейских автомобилей в 1 полугодии

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ТОП-10 самых популярных в РФ европейских автомобилей в 1 полугодии

Лидером рейтинга является седан Volkswagen Polo

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 6 месяцев 2018 года в России было реализовано 213,3 тыс. новых легковых машин европейских марок, что на 15,3% больше, чем за январь – июнь 2017 года.

Самым популярным европейским автомобилем в нашей стране является седан Volkswagen Polo, продажи которого за отчетный период составили 27 тыс. автомобилей (+24,2%). На второй строчке рейтинга находится кроссовер Renault Duster с результатом 21,3 тыс. единиц (+7,5%). Замыкает тройку лидеров лифтбек Skoda Rapid, разошедшийся за 6 месяцев тиражом в 17 тыс. экземпляров и показавший рост на 21,7%.

Следующие три строчки рейтинга занимают модели Renault: седан Logan (16,1 тыс. шт.; +20,9%), хэтчбек Sandero (15,8 тыс. шт.; +17,1%) и кроссовер Kaptur (15,6 тыс. шт.; +10,2%).

В ТОП-10 самых продаваемых в России автомобилей европейских брендов по итогам певрого полугодия 2018 года также вошли: Volkswagen Tiguan (15,6 тыс. шт.; +29,3%), Skoda Octavia (11,9 тыс. шт.; +10,8%), Mercedes GLC (3,9 тыс. шт.; +32,9%) и Skoda Kodiaq (3,5 тыс. шт.), продажи которого увеличились в 10 раз.

, источник: www.autostat.ru

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