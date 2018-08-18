Fujikura свернет производство автомобильных кабелей в России

Японская компания Fujikura в ближайшие несколько месяцев закроет предприятие в Чебоксарах по производству кабелей для автомобилей. Данное решение принято из-за экономической нерентабельности деятельности компании в связи со скачками курса евро к рублю и снижением покупательской способности на автомобильном рынке, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики.

В настоящее время Правительство Чувашии ведет переговоры с компанией APTIV по вопросу локализации на территории республики производства электротехнических изделий для автомобильной промышленности.

Напомним, японская компания Fujikura открыла завод в Чебоксарах в октябре 2015 года. Предприятие по производству жгутов проводов поставляло свою продукцию для автомобильного концерна Volkswagen. Объем инвестиций в реализацию проекта составил более 260 млн рублей.