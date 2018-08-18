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Porsche сменил дилера в Красноярске

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Компания «Порше Руссланд» сменила официального дилера в Красноярске. На смену группы компаний «Крепость» пришла дочерняя структура ББР Банка (ООО «Сапфир»). Эту информацию порталу «Континент Сибирь» подтвердила PR-директор «Порше Руссланд» Оксана Хартонюк.

Получить комментарии в ББР Банке по этому вопросу не удалось. Однако в пресс-службе ГК «Крепость» ранее подтверждали, что «дилерские центры, входившие ранее в состав группы компаний, переданы ББР банку в счёт обязательств, функционируют в полном объёме и вышли на новый этап развития».

Напомним, что ГК «Крепость» являлась одним из крупнейших авторитейлеров региона, официально представляя Toyota, Lexus, Volvo, Porsche, Bentley, Jaguar, Land Rover в Красноярском крае, а также Toyota, KIA, Mazda в республике Хакасия. В апреле 2018 года она утратила статус официального дилера Toyota и Lexus по инициативе дистрибьютора этих марок.

Дилерские контракты с KIA и Mazda в Абакане были расторгнуты, а дилерство Volvo и Bentley перешло ББР Банку. Что касается дилерского центра Jaguar Land Rover, то он изначально имел других собственников, но находился под управлением ГК «Крепость». Таким образом, в настоящий момент ГК «Крепость» не является официальным дилером ни по одному из автомобильных брендов, которые ранее представляла на рынке.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки дилеры porsche

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