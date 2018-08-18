АВТОВАЗ наращивает выручку от производства и продаж LADA

АВТОВАЗ продолжает наращивать выручку от производства и реализации автомобилей, машинокомплектов и сборочных комплектов LADA, по итогам первого полугодия 2018 года доля контрактной сборки сократилась ниже 20%.

Как следует из ежеквартального отчета АВТОВАЗа, объем выручки от производства и реализации автомобилей, машинокомплектов и сборочных комплектов LADA вырос на 41,35% по сравнению с первым полугодием 2017 года, до 105,206 млрд рублей. Доля по данному виду деятельности в общем объеме выручки при этом выросла с 71,45% до 75,14%, пишет агентство «Финмаркет».

"За первое полугодие 2018 года выручка выросла на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В основном это связано с увеличением объема продаж автомобилей LADA Vesta и LADA XRAY, увеличением объема продаж сборочных комплектов в Казахстан, а также на производственную площадку в Ижевске для производства автомобилей LADA Vesta", - поясняют на АВТОВАЗе.

В свою очередь, выручка от работ по сборке автомобилей, силовых агрегатов, шасси и деталей в рамках договоров подряда увеличилась на 15,2%, до 25,467 млрд рублей, однако ее доля снизилась с 21,23% до 18,19%. "В первом полугодии 2018 года увеличился объем работ по сборке автомобилей и CKD-комплектов в рамках договоров подряда, заключенных с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi. Объем выручки по данному виду деятельности в I полугодии 2018 году вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года", - указывает АВТОВАЗ.

Как сообщалось ранее, чистая прибыль компании по РСБУ за указанный период составила 486 млн рублей против чистого убытка в 6,6 млрд рублей годом ранее, выручка по РСБУ увеличилась на 34,4% до 140 млрд рублей.

Основная часть экспортных поставок продукции АВТОВАЗа в первом полугодии 2018 года осуществлялась в Казахстан, Белоруссию, Германию. "Регистрации автомобилей LADA в странах СНГ по итогам января-июня 2018 года составили порядка 12 тыс. шт., данный объем более чем в 1,5 раза превышает объем за аналогичный период 2017 года", - отмечается в отчете.

При этом в компании указывают, что сохраняется стабильный спрос на автомобили LADA 4х4, LADA Vesta и LADA Granta. Рынками с наилучшими результатами деятельности остаются Казахстан и Белоруссия. Так, в Казахстане в первом полугодии 2018 года было реализовано 5854 автомобилей LADA, в результате чего доля бренда на рынке Казахстана составила 22,4% (+4,5 процентных пункта по сравнению с I полугодием 2017 г.). На рынке Белоруссии в первом полугодии 2018 года было реализовано 4206 автомобилей LADA, в результате чего рыночная доля бренда составила 18,4% на рынке страны (рост более чем в 2 раза по сравнению с 1-м полугодием 2017 г.).

При этом общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей в первом полугодии 2018 года составила 9,047 млрд руб. и 6,46% в выручке от продаж (4,837 млрд руб. и 4,64% годом ранее).

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2018 года в России было реализовано 169 тыс. 884 автомобилей LADA (рост на 21,1%). АВТОВАЗ намерен увеличить продажи автомобилей в России в 2018 году на 12% по сравнению с 2017 годом - до 350 тыс. штук. Производство автомобилей и сборочных комплектов в текущем году при этом планируется нарастить на 13% - до 570,8 тыс. штук.