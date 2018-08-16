Новый кроссовер Haval F7 будет представлен на Московском автосалоне

Компания Haval в рамках Московского автосалона представит новый кроссовер Haval F7, который с 2019 года будет выпускаться на российском заводе Haval в Тульской области.

Как сообщает пресс-служба «Хавкйл Мотор Рус», Haval F7 основан на концепте HB-02, который был представлен в 2016 году. Модель получила матричные светодиодные фары, 19-дюймовые диски и фирменную шестиугольную решетку радиатора с мелкими сотами. Кроссовер оснащен рядом технологий, среди которых голосовое управление, подключение к сети, подключение мобильных устройств и др.

На выбор покупателям будет предложен 1,5-литровый (мощностью 150 л.с. при 5500 об/мин) или 2,0-литровый (190 л.с. при 5500 об/мин) турбированные двигатели GDIT, которые работают в паре с 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением и масляным охлаждением (7DCT). Haval F7 будет доступен с полным приводом и различными режимами движения (стандарт, эконом, спорт, снег и др.)

Как ранее сообщали агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «Хавейл Мотор Рус», помимо нового SUV, в 2019 году компания представит в России кроссовер Haval H6 второго поколения, который также будет выпускаться на заводе Haval в Тульской области.

Напомним, недавно в индустриальном парке «Узловая» Тульской области завершилось строительство автозавода Haval. Осенью и в декабре 2018 года будут проводиться пуско-наладочные работы, ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2019 года. На первом этапе завод будет производить 80 тыс. автомобилей в год при локализации в 30%. На втором этапе планируется выйти на максимальную мощность предприятия – 150 тыс. автомобилей в год и увеличить уровень локализации – более 50%.

«В начале 2019 года начнет работу наш собственный завод полного цикла в Тульской области. Наша задача – максимально загрузить его мощности уже на первом этапе производства. В течение следующего года мы планируем увеличить продажи минимум в 3 раза. Задача амбициозная, но выполнимая», – заявлял ранее генеральный директор «Хавейл Мотор Рус» Чэн Сяогуан.

По итогам семи месяцев 2018 года в России было продано 1414 автомобилей Haval, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.