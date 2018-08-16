Alfa Romeo заменит хэтчбек Mito компактным кроссовером

Итальянская компания Alfa Romeo в начале 2019 года прекратит производство компактного хэтчбека Mito, на смену которому должен прийти компактный кроссовер. Об этом изданию Autocar сообщил глава европейского подразделения итальянской марки Роберта Зебри.

«Mito – трехдверный автомобиль, а теперь все больше и больше людей предпочитают машины с пятью дверьми», – пояснила она. По словам топ-менеджера, в качестве замены наиболее привлекательно выглядит компактный кроссовер, который позволит охватить большую аудиторию покупателей.

При этом будущий автомобиль должен получить свой собственный уникальный внешний вид, чтобы не стать «младшим братом» модели Stelvio. По предварительным данным, новый SUV должен появиться в 2020 году, пишет портал AutoNews.ru.

Напомним, в начале июля 2018 года компания Alfa Romeo обнародовала план развития на следующие пять лет, который был представлен на ежегодном собрании акционеров концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Итальянцы планируют возродить знаменитые модели 8C и GTV, которые будут предлагаться в виде споркаров с 600- и 700-сильными гибридными установками.