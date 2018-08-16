ТОП-10 самых продаваемых автомобилей китайских марок в 1 полугодии

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 6 месяцев 2018 года в России было реализовано чуть более 16 тыс. новых легковых автомобилей китайских марок, что на 17,2% больше, чем год назад.

Самым продаваемым китайским автомобилем остается Lifan X60. С января по июнь эта модель разошлась тиражом в 1797 экземпляров (-47,7%). Далее следует Chery Tiggo 3, увеличивший свои продажи в два раза (до 1699 шт.). Замыкает тройку лидеров среди китайских автомобилей новый кроссовер Lifan Myway с результатом 1606 единиц. На четвертой строчке рейтинга находится Lifan X50 (1526 шт.; -21,7%). Пятую позицию занимает кроссовер Zotye T600, продажи которого за отчетный период увеличились в 2,6 раза и составили 1209 машин.

Далее в рейтинге следуют две модели Lifan – седан Solano (1202 шт.; -28,6%) и новый кроссовер X70 (1132 шт.). Кроме них, в ТОП-10 самых продаваемых китайских автомобилей в России по итогам 1 полугодия 2018 года также вошли: Haval H6 (781 шт.; +19,8%), Chery Tiggo 5 (766 шт.; +4,1%) и Changan CS35 (628 шт.; -14,8%).