Renault представила внедорожные версии Sandero, Logan и Dokker

Компания Renault Россия представила Stepway серию – семейство автомобилей с увеличенным клиренсом и внедорожным обвесом: обновленный Sandero Stepway, кросс-седан Logan Stepway и грузопассажирский Dokker Stepway. Презентация новых моделей состоится на Московском автосалоне 2018. Старт продаж Sandero Stepway и Logan Stepway (в том числе в серии Stepway City) запланирован на осень 2018 год, Dokker Stepway появится на российском рынке в начале 2019 года, сообщает пресс-служба французской марки. Производство кроссовера Sandero Stepway и кросс-седана Logan Stepway налажено на заводе АВТОВАЗа в Тольятти на производственной линии B0.

Все модели Stepway серии отличает внедорожный дизайн с пластиковой защитой кузова 360 градусов и высокий дорожный просвет до 195 мм (у Sandero Stepway и Logan Stepway). Автомобили получили черную фальш-решетку радиатора с хромированными накладками, оригинальный бампер и накладки на противотуманные фары, а Sandero Stepway и Logan Stepway также оборудованы светодиодными дневными ходовыми огнями в фирменном стиле Renault c характерной С-образной формой. На все модели Stepway серии устанавливается новое рулевое колесо с улучшенной эргономикой.

В зависимости от версии, модели Sandero Stepway и Logan Stepway оснащаются системой дистанционного запуска Renault Start, разработанной специально для России. Кроме того, в оснащение автомобилей входят такие опции, как климат-контроль и обогрев лобового стекла по всей поверхности (кроме Dokker Stepway), подогрев передних сидений, обогрев боковых зеркал, кондиционер, задние парктроники и др. Впервые для Stepway серии будет доступна новая мультимедийная система MediaNav 4.0 с поддержкой AndroidAuto и CarPlay.

Кроме того, для Logan Stepway и Sandero Stepway разработана новая серия Stepway City c автоматической бесступенчатой трансмиссией CVT X-Tronic, которая предлагается в сочетании с 1,6-литровым двигателем мощностью 113 л.с. Серия Stepway City имеет полностью черные защитные накладки на передний и задний бамперы, а также черные глянцевые накладки на зеркала и черные рейлинги (для Sandero Stepway City). Серия Stepway City получила абсолютно новый красный цвет кузова, а также новые двухцветные 16-дюймовые диски «Expression».

Sandero Stepway и Logan Stepway оснащаются двигателями объемом 1,6 л (82 л.с./ 102 л.с./ 113 л.с.) в паре с механической и автоматическими коробками передач. Для Renault Dokker Stepway, как и в его классической версии, будут предлагаться бензиновый мотор 1,6 л (82 л.с.) или 1,5-литровый турбодизель (90 л.с.) в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле российские дилеры Renault начали продажи обновленных Renault Logan и Sandero. Автомобили предлагаются с бензиновым двигателем 1,6 л (82 л.с.) по цене от 544 тыс. рублей, также доступны версии с мощностью 102 л.с. и 113 л.с. Модели оснащаются 5-ступенчатой механической и автоматической трансмиссиями.

По итогам семи месяцев 2018 года продажи модели Renault Sandero выросли на 16% до 18658 автомобилей. На седане Renault Logan остановили свой выбор 18511 российских покупателей – на 16% больше чем за аналогичный период прошлого года.