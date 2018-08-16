АВТОВАЗ предоставит Renault заем в размере до 10 млрд рублей

АВТОВАЗ предоставит Renault Finance S.A («дочка» группы Renault) заем до 10 млрд рублей на срок до марта 2023 года, следует из материалов российской компании. Стороны заключили соответствующий договор 15 августа 2018 года. При этом компания отмечает, что совет директоров АВТОВАЗа не рассматривал сделку, сообщает агентство RNS.

«В течение 15 дней с даты извещения членов совета директоров и членов правления о сделке не поступило требования о проведении заседания совета директоров», – говорится в материалах АВТОВАЗа. Официальный представитель завода заявил RNS, что компания не комментирует сделку.

В настоящее время компания Renault является контролирующим акционером Alliance Rostec Auto B.V. с долей участия 61,09%, при этом Alliance Rostec Auto B.V. владеет в АВТОВАЗе долей в 83,53%. Таким образом, Renault косвенно через Alliance контролирует 51% АВТОВАЗа. Renault владеет 100% компании Renault Finance S.A.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года АВТОВАЗ получил чистую прибыль по МСФО в размере 3,1 млрд рублей против убытка в 4,41 млрд рублей годом ранее. Выручка АВТОВАЗа в отчетный период увеличилась на 31,5% до 134,75 млрд рублей, операционная прибыль составила 7,63 млрд рублей против убытка в 194 млн рублей годом ранее, доналоговая прибыль – 4,13 млрд рублей против убытка в 4,24 млрд рублей в первом полугодии 2017 года, следует из финансовой отчетности компании.