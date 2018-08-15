Audi отзывает в России 40 автомобилей A3

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 40 автомобилей Audi A3, реализованных в 2015 году. Причиной отзыва автмообилей Audi A3 с 7-ступенчатой коробкой передач является возможное появление контрольной индикации в комбинации приборов из-за высокого давления в гидросистеме. Повышенное давление может привести к повреждениям аккумулятора давления и вызвать негерметичность в системе, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уполномоченные представители изготовителя марки Audi проинформируют владельцев автомобилей Audi A3, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях будет проведено обновление программного обеспечения блока управления коробки передач. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.