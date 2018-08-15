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В России подорожали четыре модели Volkswagen

VW Polo

Мониторинг цен* на новые автомобили в России, проводимый экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ», показал, что в августе отдельные модели Volkswagen подорожали на 15 – 60 тыс. рублей. Подорожание затронуло седан Polo, кроссовер Tiguan, а также седан Passat и универсал Passat Variant.

Меньше всего подорожал седан Volkswagen Polo – все его комплектации, кроме начальной, прибавили в цене 15 – 20 тыс. рублей. Теперь эту модель в комплектации Trendline можно приобрести за 679 900 рублей. Топовая комплектация GT обойдется в 939 900 рублей. Без изменения стоимости осталась базовая комплектация Conceptline, ее по-прежнему можно приобрести за 599 900 рублей. Также не изменились цены и на новую комплектацию Joy, продажи которой начались совсем недавно – в начале августа 2018 года.  

Другой седан, Volkswagen Passat, а также его версия в кузове универсал, Passat Variant, выросли в цене на 40 тыс. рублей во всех комплектациях, кроме Life Plus. Так, седан Volkswagen Passat с бензиновым двигателем доступен от 1 439 000 рублей до 2 059 000 рублей. Дизельные версии седана предлагаются к продаже от 1 949 000 до 2 089 000 рублей.

Универсал Passat Variant с дизельным двигателем можно приобрести от 1 869 000 до 2 249 000 рублей. Бензиновые версии Volkswagen Passat Variant предлагаются к продаже от 2 079 000 рублей за начальную комплектацию до 2 299 000 рублей за топовую комплектацию Alltrack. Отметим, что все версии универсала Volkswagen Passat Variant оснащаются 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач, а комплектация Alltrack, единственная из всех, имеет полный привод.

Наконец, кроссовер Volkswagen Tiguan во всех комплектациях, кроме начальной, подорожал на 20 – 60 тыс. рублей. Начальная комплектация Trendline для бензиновых двигателей мощностью 125/150 л.с. осталась без изменений и, таким образом, минимальная цена на Volkswagen Tiguan сейчас составляет 1 399 000 рублей. Остальные бензиновые версии кроссовера сейчас стоят от 1 749 000 до 2 429 000 рублей.

У дизельных версий Volkswagen Tiguan также обновились ценники, и сейчас такие автомобили оцениваются от 1 949 000 до 2 259 000 рублей за комплектацию Sportline. При этом все они комплектуются 2-литровым двигателем мощностью 150 л.с, автоматической коробкой передач и имеют полный привод.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», за период с января по июль 2018 года российские дилеры Volkswagen реализовали 56 769 автомобилей, что на 21% больше, чем год назад.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили цены volkswagen passat volkswagen polo volkswagen tiguan

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