 АВТОСТАТ | Hyundai в 1 полугодии увеличила продажи грузовиков в России на 34%

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Hyundai в 1 полугодии увеличила продажи грузовиков в России на 34%

Hyundai HD35 City

По итогам первого полугодия 2018 года продажи грузовых автомобилей Hyundai в России выросли на 34% по сравнению с прошлым годом (данные по регистрации в ГИБДД).

Как сообщает пресс-служба Hyundai Truck and Bus Rus, в 2018 году стартовали продажи нового малотоннажного автомобиля HD35 City. От своего предшественника Hyundai Porter он отличается увеличенным объемом грузового пространства и повышенной грузоподъемностью, достигнутыми благодаря более длинной и прочной платформе, а также увеличенной колесной базе.

Также в 2018 году возобновились продажи среднетоннажного грузовика HD120 полной массой 12 т. Автомобиль имеет самую длинную в своем классе колесную базу 5695 мм, благодаря чему может перевозить крупногабаритные грузы.

Как сообщил руководитель отдела развития дилерской сети Hyundai Truck and Bus Rus Николай Телешев, компания активно расширяет дилерскую сеть коммерческих автомобилей Hyundai в России. С января по июль 2018 года она выросла с 39 до 50 центров. Все они соответствуют новым стандартам качества Hyundai Truck and Bus Rus.

Как отмечается, увеличению продаж грузовых автомобилей Hyundai в первом полугодии способствовали и специальные предложения от производителя: кредитная программа, приобретение машин в лизинг с возможностью получения прямой субсидии и trade-in. Компания также предоставляет гарантию три года или 300 тыс. км пробега на все новые коммерческие автомобили бренда.

, источник: www.autostat.ru

Теги: грузовые автомобили продажи

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