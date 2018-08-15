Haval завершил строительство завода в России

В индустриальном парке «Узловая» Тульской области завершилось строительство автозавода Haval. Готовый производственный комплекс включает цеха штамповки, сварки, окраски, сборки, а также цех производства компонентов.

Как сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус», до конца августа 2018 завершатся работы по строительству дорог и благоустройству территории, а также ввоз оборудования, который планомерно осуществлялся с ноября 2017 года. Осенью и в декабре 2018 года будут проводиться пуско-наладочные работы, ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2019 года.

На первом этапе завод будет производить 80 тыс. автомобилей в год при локализации в 30%. На втором этапе планируется выйти на максимальную мощность предприятия – 150 тыс. автомобилей в год и увеличить уровень локализации – более 50%. Первые автомобили, которые встанут на конвейер нового завода, Haval представит в рамках Московского автосалона 2018.