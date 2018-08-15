ТОП-10 самых популярных японских автомобилей в России в 1 полугодии

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 6 месяцев 2018 года в России было реализовано 148,9 тыс. новых легковых автомобилей японских марок, что на 16,4% больше, чем год назад.

Самым продаваемым японским автомобилем в России стал бизнес-седан Toyota Camry, продажи которого за отчетный период достигли 13,9 тыс. экземпляров, что на 0,7% ниже, чем за январь – июнь 2017 года. На вторую строчку рейтинга опустился лидер 2017 года – кроссовер Toyota RAV4, продажи которого за 6 месяцев 2018 года составили 13,4 тыс. автомобилей (-16,2%). На третьем месте – кроссовер Mitsubishi Outlander, реализация которого выросла на 54,5% до 11,3 тыс. единиц. В пятерку лидеров попали и две модели Nissan – кроссоверы X-Trail (10,6 тыс. шт.; +1,8%) и Qashqai (10,3 тыс. шт.; +4,8%).

Кроме них, в ТОП-10 самых продаваемых японских автомобилей в России за 1 полугодие 2018 года также попали: Mazda CX-5 (10,2 тыс. шт.; +27,3%), Toyota Land Cruiser Prado (8,3 тыс. шт.; +56,4%), Datsun on-DO (7,5 тыс. шт.; -11,7%), Nissan Terrano (6,7 тыс. шт.; +33,6%) и Nissan Almera (6,7 тыс. шт.; -15,7%).