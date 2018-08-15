Стали известны подробности о новом Lexus UX для России

Новый компактный премиальный кроссовер Lexus UX, мировая премьера которого состоялась на Женевском автосалоне 2018 года, выйдет на российский рынок в конце 2018 года. Прием заказов будет открыт дилерами Lexus в России с 1 ноября 2018 года, сообщает пресс-служба японской марки.

Первый в истории бренда Lexus компактный кроссовер UX будет доступен для российских клиентов в двух версиях: Lexus UX 200 c 2,0-литровым бензиновым двигателем с высокой скоростью рабочего такта в паре с новой трансмиссией Direct Shift CVT, и Lexus UX 250h с новой электрической гибридной системой IV поколения, объединяющей 2,0-литровый бензиновый четырехцилиндровый двигатель, электронную бесступенчатую трансмиссию и систему полного привода Lexus E-Four. Для Lexus UX будет также предложена версия F Sport с эксклюзивными дизайнерскими решениями, подчеркивающими низкие и широкие формы премиального кроссовера.

Новый премиальный компактный кроссовер UX будет оснащен новейшим комплексом систем безопасности Lexus Safety System +. Более подробная информация о Lexus UX будет представлена осенью 2018 года.