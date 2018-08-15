Volkswagen рассказал о новинках на Московском автосалоне

Компания Volkswagen представит на Московском автосалоне модели Touareg, Teramont, а также Polo в лимитированной серии Joy и новую версию Volkswagen Tiguan, подробности о которой станут известны позже. Кроме того, Volkswagen привезет в Россию Arteon и I.D., для которых показ в Москве станет российской премьерой, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Третье поколение Volkswagen Touareg, помимо новой линейки двигателей и обновленного экстерьера, предлагает такие опции как система помощи водителю при движении в темное время суток Night Vision (регистрация инфракрасного излучения, исходящего от людей и животных с помощью тепловизора), система Roadwork Lane Assist (полуавтоматическое рулевое управление и удержание автомобиля в пределах полосы, ускорение и торможение до 60 км/ч), система подруливания задних колес, система компенсации кренов, светодиодные матричные передние фары IQ.Light с интерактивным управлением с помощью камеры, а также проекция данных на лобовое стекло.

Новый семиместный внедорожник Volkswagen Teramont, построенный на модульной платформе MQB, оборудуется бензиновыми двигателями мощностью 220 л.с. или 280 л.с. в паре с 8-ступенчатой автоматической КПП. Для Teramont доступны четыре варианта комплектаций. Уже в начальной версии новинка оборудована тремя рядами сидений, интерфейсом App-Connect, светодиодными фарами ближнего и дальнего света с отдельными дневными ходовыми огнями, трехзонным климат-контролем и мультимедийной системой Composition Media с цветным восьмидюймовым дисплеем с датчиком приближения.

Volkswagen Polo Joy, разработанный на базе комплектации Comfortline, оснащается аудиосистемой R 340 с 6.5-дюймовым цветным сенсорным дисплеем с поддержкой радио/MP3/SD/USB/Bluetooth/App Connect, четырьмя динамиками, а также камерой заднего вида. В набор функционального оборудования входят подогрев лобового стекла, климат-контроль Climatronic с режимом рециркуляции, электроподогрев передних сидений с раздельной регулировкой, обогрев форсунок лобового стекла. Более того, модель оборудуется наружными зеркалами с электрорегулировкой, электроподогревом и электроприводом, а также повторителями сигналов поворота в боковых зеркалах заднего вида. Уже в базовую версию входят, в том числе, боковые подушки безопасности. Серия является лимитированной: планируется выпуск всего 500 автомобилей.

Volkswagen Arteon – автомобиль класса Gran Turismo, дизайн которого отличают безрамная конструкция боковых стекол, рельефный капот и динамичная линия кузова. Модель впервые оснащается усовершенствованным ассистентом аварийной остановки Emergency Assist и адаптивным круиз-контролем (ACC), который в полуавтоматическом режиме регулирует скорость движения с учетом дорожных условий и действующих ограничений скорости. Среди других премиальных особенностей – закрытая стеклом навигационная система и светодиодные фары. В качестве опции впервые доступна функция предварительного освещения поворотов, на основе поступающей от камер информации и навигационных данных регулирующая направление светового потока еще до совершения маневра.

Volkswagen I.D. – электромобиль, построенный на инновационной модульной платформе MEB. Среди особенностей I.D.: режим автономного управления, многофункциональное рулевое колесо, складывающееся в переднюю панель, система Home-Net, позволяющая объединить в одну сеть автомобиль и дом, световые контуры для каждого режима эксплуатации, электронное зеркало заднего вида e-Mirror, проекционный дисплей AR-Head-up.